ايران وعمان تبحثان في سبل تعزيز التعاون بين هرمزكان ومسندم

ونوّه همتي في هذا اللقاء بدور الاستثمارات المشتركة من قبل اصحاب القطاع الخاص الايرانيين والعمانيين وايضا تصدير السلع؛ بوصفها من الفرص المواتية لتوسيع العلاقات بين هرمزكان ومسندم.
كما دعا المسؤول الايراني الى توسيع نطاق التعاون في مجال النقل البحري وايضا العلاقات السياحية بين هاتين المحافظتين.
الى ذلك، قدم الحارسي دعوة الى محافظ هرمزكان للقيام بزيارة محافظة مسندم ومدينة الخصب، من اجل متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في تنمية التعاون الثنائي بين المحافظتين الايرانية والعمانية.
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بندرعباس / 8 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – قال محافظ هرمزكان (جنوب)، "فريدون همتي" في لقائه اليوم الاحد حاكم محافظة مسندم العمانية "سعيد الحارسي" : ان تفعيل سوق حدودية دائمة في مدينة "الخصب" المحاذية لمدينة "ملواني" الايرانية (في هرمزكان)، يشكل خطوة هامة في سياق تنمية التعاون بين المحافظتين.
ونوّه همتي في هذا اللقاء بدور الاستثمارات المشتركة من قبل اصحاب القطاع الخاص الايرانيين والعمانيين وايضا تصدير السلع؛ بوصفها من الفرص المواتية لتوسيع العلاقات بين هرمزكان ومسندم.
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