ايران وعمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الملاحة البحرية التجارية

وتنصّ وثيقة التعاون الموقعة بين طهران ومسقط اليوم على التعاون الثنائي في مجالات نقل السلع والتجارة البحرية والاستخدام المتبادل لموانئ البلدين في مجال تبادل السلع والخدمات، فضلا عن التعاون التجاري ثنائي الجانب داخل المياه الحرة.

وفي تصريح له خلال مراسم التوقع على هذه المذكرة، قال وزير الطرق الايراني : ان طهران ومسقط تجمع بينهما علاقات اقتصادية وسياسية عريقة وجيدة؛ مضيفا ان هناك عزيمة جادة لدى البلدين من اجل توسيع التعاون الاقتصادي بينهما.

و وصف اسلامي اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وعمان في طهران، بانه فرصة مواتية للتعاون في مجال النقل البحري.

كما نوّه بانجازات هذه اللجنة، ولاسيما في المجالات التجارية والسياحية والسياحة العلاجية؛ مضيفا ان البلدين اتفقا على توفير المزيد من الفرص للشركات الهندسية الايرانية التي ترغب في تصدير خدماتها التقنية الى سلطنة عمان.

انتهى ** ح ع