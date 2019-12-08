مسؤول : منطقة ارس الحرة قطب الاتصال بمنطقة اوراسيا

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد خلال مراسم تدشين مشاريع بمنطقة ارس التجارية والصناعية الحرة، اضاف بانك : انه وفقا للاتفاق الهام الذي وُقع مؤخرا على صعيد التبادل الايراني (مع اوراسيا)، سيتاح لإيران ان تقوم بصدير 300 نوع من منتجاتها الى الدول الخمس الاعضاء في اتحاد اوراسيا وذلك في اطار التبادل الجمركي المشترك ومن دون رسوم.

وتابع : ان هذا الاتفاق شكّل فرصة مواتية للمناطق الحرة الايرانية ولاسيما ارس لتصبح جسرا يصل ايران بدول اورسيا وخاصة روسيا بوصفها واحدة من كبريات الاسواق في العالم.

كما نوّه بانك الى ان هذا الاتفاق سيتيح امكانية تبادل 800 نوع من السلع بواسطة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوراسي مع ايران، وبما يزيد من الفرص المواتية لدى هذه المنطقة.

وفي معرض الاشارة الى المشاريع التي دشنت اليوم، قال امين المجلس الاعلى للمناطق الحرة الاقتصادية الخاصة : لقد بدأ بالفعل المضي قدما نحو تفعيل الاستثمارات في منطقة ارس الحرة؛ مما سيؤدي الى توفير فرص عمل جيدة وتعزيز الانتاج داخل هذه المنطقة.

انتهى ** ح ع