ايران والسعودية توقعان على اتفاق حول موسم الحج القادم

وجاء التوقيع على الاتفاق بعد محادثات جرت الاحد بين وفد الجمهورية الإسلامية الايرانية برئاسة رئيس منظمة الحج والزيارة علي رضا رشيديان، ووزير الحج والعمرة السعودي محمد بن صالح بنتن.

وقال رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية في تصريح له اثر اللقاء ان هذه المباحثات جرت بعد ان تبادل الخبراء وجهات النظر وقدموا آراءهم ومقترحاتهم وطلباتهم.

واضاف رشيديان بأن محور المحادثات كان التركيز على الحفاظ على كرامة وأمن وسلامة الحجاج الإيرانيين.

وتابع قائلا، ان تطوير وتعزيز التنسيق والتعاطي الثنائي لتسهيل شؤون الإدارة وتقديم الخدمات بجودة أفضل للحجاج في مختلف المجالات بما في ذلك النقل والإسكان وتقديم الدعم اللازم كانت من بين المواضيع التي حظيت بالاهتمام في المحادثات.

وقال رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية أن المباحثات تناولت ايضا تقديم السعودية تسهيلات اكبر لشركات الطيران الإيرانية لنقل الحجاج .

واضاف رشيديان، أنه تم في هذا الصدد التأكيد على مسألة الاستفادة من مطار الطائف لنقل الحجاج الإيرانيين خلال موسم الحج.

وإشار إلى المشاكل التي واجهها الحجاج الإيرانيون خلال الأعوام الماضية في مجال الإسكان في مدينة المدينة المنورة وقال، لقد اعلنا لوزير الحج والعمرة السعودي في هذا الصدد بأن المستثمرين الإيرانيين على استعداد للمشاركة في بناء فنادق مناسبة في المدينة المنورة.

وقال: انه بناء على ذلك تقرر البحث في هذا الأمر والاعلان عن الرد سريعا.

واوضح بانه طلبنا خلال الاجتماع ايضا الاسراع في متابعة حقوق شهداء منا حيث اعلن وزير الحج السعودي بان القضية قيد المتابعة.

انتهى ** 2342