ايران تحرز فضية وبرونزية في بطولة آلانز الدولية للمصارعة الحرة في روسيا

وحاز الفضية محمد جواد ابراهيمي في 92 كغم فيما نال البرونزية امير حسين زارع في وزن 125 كغم.

ففي وزن 92 كغم وبعد قرعة الاستراحة في الدور الاول، تغلب ابراهيمي على الروسي بابولي سولويف 11-1 في الدور الثاني وعلى الروسي اصلان بك سوتيف 6-3 في الدور ربع النهائي وعلى الروسي باتير بك تشاكولوف 2-0 في الدور نصف النهائي فيما خسر امام الروسي مكمد كوربانوف 4-2 في النزال النهائي.

وفي وزن 125 كغم وبعد قرعة الاستراحة في الدور الاول، تغلب امير حسين زارع على الاوزبكي حسن باي رحيم اوف 12-2 في الدور الثاني وعلى الروسي آتساماز تبلويف اثر عدم حضور الاخير في الدور ربع النهائي وخسر امام باتراز غازايف 3-2 في الدور نصف النهائي ومن ثم فاز على الاميركي نيكولاس غويازدوفسكي 10-0 في نزال تحديد المركزين الثالث والرابع ليحوز الميدالية البرونزية.

وجرت بطولة آلانز الدولية للمصارعة الحرة خلال يومي السبت والاحد في مدينة فلادي في القوقاز بروسيا وشاركت فيها ايران بالمنتخب الرديف.

انتهى ** 2342