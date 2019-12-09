٠٩‏/١٢‏/٢٠١٩ ٣:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83586755
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وفد من المدراء الاعلامیین الایرانیین يتوجه الى روسيا

وفد من المدراء الاعلامیین الایرانیین يتوجه الى روسيا

موسكو / 9 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- توجه وفد من المدراء الاعلاميين الايرانيين برئاسة مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي محمد خدادي الى موسكو امس الاحد.

وتاتي زيارة الوفد الاعلامي الايراني الى موسكو للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة الاعلامية المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا.

ويبدا الاجتماع اعماله اليوم الاثنين في موسكو ويستمر يومين باستضافة وزارة الاتصالات والتنمية الرقمية الروسية وبرئاسة مساعد وزير الاتصالات الروسي الكسي فولين ومساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني محمد خدادي.

وسيتم خلال الاجتماع البحث في مجالات التعاون في القطاع الاعلامي بين البلدين في سياق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية ومتابعة التفاهمات الحاصلة في الاجتماع الاول الذي عقد العام الماضي بطهران.

وتتضمن برامج زيارة الوفد الاعلامي الايراني تفقد مراكز اعلامية والتعرف على خبرات روسيا في هذا المجال والتحدث الى المفكرين والخبراء الروس وكذلك المشاركة في ملتقى الباحثين الروس في الشان الايراني.

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