ظريف: غير راضين عن مستوى التزام اوروبا بالاتفاق النووي

وفي تصريح ادلى به صباح اليوم الاثنين حين وصوله الى اسطنبول للمشاركة في مؤتمر "قلب آسيا" الثامن حول افغانستان، قال ظريف، من المؤكد اننا لسنا راضين عن مستوى التزام الاتحاد الاوروبي واعضائه بتنفيذ الاتفاق النووي وهو امر جرى طرحه خلال الاجتماع الاخير للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا بصورة واضحة وصريحة وبتنسيق ملحوظ من قبل ايران وروسيا والصين.

واضاف، انه تم كذلك خلال الاجتماع البحث حول ضرورة التنفيذ الحقيقي لالتزامات الاتفاق النووي من قبل الاخرين وان لايران الاستعداد الدائم لوقف اجراءاتها خفض الالتزامات وفقا للمادة 36 في حال تنفيذ الاخرين لالتزاماتهم.

ووصف وزير الخارجية الايراني انضمام 6 دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي للالية المالية "اينستكس" خطوة ايجابية "الا ان ما يلزم ان نشهده هو تفعيلها".

وحول زيارته الى تركيا للمشاركة في مؤتمر "قلب آسيا" الثامن حول افغانستان قال، ان علاقاتنا مع الجيران مميزة وان غالبية زياراتنا للخارج كانت للدول الجارة وفي مقدمتها روسيا وتركيا.

واضاف، ان مبادرة "قلب آسيا" او مبادرة اسطنبول هي من اجل تنسيق التعاون الاقليمي مع افغانستان بغية ايجاد الامن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة فيها.

واشار الى ان مختلف الدول تولت مسؤوليات مختلفة وان مسؤولية الجمهورية الاسلامية الايرانية تمثلت بالتعليم، مضيفا ان الظروف الراهنة لاوضاع افغانستان هي ظروف خاصة في ضوء الانتخابات الرئاسية والتطورات المتعلقة بمفاوضات السلام ومن الضروري خاصة على دول المنطقة والدول الجارة لافغانستان اداء دور اكثر فاعلية في مسيرة السلام واعادة الاعمار فيها.

واضاف، ان هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة للدول المختلفة للعمل على مساعدة افغانستان في مختلف المجالات ودعم مسيرة السلام فيها.

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