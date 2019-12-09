ربع السكان في الكيان الصهيوني يعيشون تحت خط الفقر

وجاء في تقرير المنظمة للعام 2019، أن عدد الفقراء في الكيان الصهيوني بلغ 2,306,000 ، يشكلون 25.6% من مجمل السكان، أي ربع سكان الكيان.

وكشفت نتائج التقرير أن نسبة 16.3%، من السكان في الكيان الصهيوني، لا يتمتعون بالأمن الغذائي، ويعتمدون على المساعدات، ولا يكفيهم ما يحصلون عليه من الطعام.

وبينت نتائج التقرير، أن 56% من اجمالي السكان الذين يعتمدون على المساعدات، لا تكفيهم المساعدات، وتناولوا طعاما أقل من حاجتهم، وأن 29.4% منهم وصلوا إلى حالة جوع.

وأضاف التقرير، أن 97% من المسنين في الكيان الصهيوني، يعتمدون على المساعدات ولا تكفيهم مخصصات الشيخوخة التي تصرفها الدولة، وغالبيتهم تنازلوا عن شراء الدواء لشراء الطعام.

وأوضح التقرير أن 63.8% من المعتمدين على المساعدات، لا يعملون بسبب المرض أو كبر السن، وأن 46.7% منهم تعرضوا خلال السنة الأخيرة، لقطع التيار الكهربائي أو المياه، لأنهم لم يتمكنوا من تسديد الحساب.

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