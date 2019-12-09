كمالوندي: قادرون على مواصلة انتاج النظائر المستقرة من دون روسيا

وتطرق المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية "بهروز كمالوندي" اليوم الاثنين للصحفيين إلى انتاج النظائر المستقرة وقال : من الناحية العلمية والتقنية باستطاعتنا انتاجها مؤكدا انه لايوجد شئ غير ممكن بالنسبة لنا في الصناعات النووية.

واضاف: من المقرر ان يتم انتاج 11 نوعا من النظائر المستقرة وذلك ضمن مشروع سيتم الانتهاء منه خلال السنوات القادمة منوها ان دولتان او ثلاث باستطاعتها انتاج هكذا مواد .

وتابع مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، نعتقد ان عدم تمديد الاعفاءات الاميركية (لمنشاة فوردو النووية) لن يدفع الروس للانسحاب (من المشروع) وهم ينفذون في الوقت الحاضر الوحدتين 2 و 3 لمحطة بوشهر النووية، ولكن لابد من القول باننا قادرون من الناحية التقنية على مواصلة العمل على انتاج النظائر المستقرة حتى بدون الروس، وبطبيعة الحال من الافضل سياسيا لو كانت موسكو الى جانبنا.

وقال كمالوندي، سنعلن في القريب العاجل ايضاحات حول تعاون الروس في هذا الصدد او مواصلة المشروع من دون مساهمتهم مضيفا: نعمل في الوقت الحاضر على انشاء مركز سيكتمل بناؤه في منشاة فودرو في غضون عدة اشهر لانتاج النظائر المستقرة من دون استخدام اجهزة الطرد المركزي.

وحول توقف الروس عن التعاون في اطار مشروع انتاج النظائر المستقرة في منشاة فوردو قال، لقد كانت لنا محادثات مع الروس قبل 8 ايام حول هذا الموضوع، ومن الطبيعي انه حينما نقرر القيام بعملية تخصيب اليورانيوم فلا يمكننا انتاج النظائر المستقرة بالتزامن مع ذلك في المكان ذاته.

واضاف، انه خلال المحادثات تم بحث ومناقشة عدة سبل بديلة لمواصلة هذا التعاون في المستويات التقنية ، مشيرا الى ما جاء في الاتفاق النووي في مجال انتاج النظائر المستقرة في منشاة فوردو وقال: لقد جاء في الاتفاق النووي بان هذا الامر يجب ان يجري في المكان اللازم ولم يذكر اي سلسلتين، فبالامكان ان تكون اي سلسلتين من السلاسل الثمانية، ولكن حينما درسنا الموضوع راينا بان فصل اي سلسلتين سيؤدي الى خلق مشاكل، ولكن على اي حال مازالت المباحثات بيننا وبين الروس جارية في هذا الاطار.

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