٠٩‏/١٢‏/٢٠١٩ ٢:١٠ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83587518
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موسوي: الرد الايراني على التهديدات الصهيونية سيكون قويا وقاصما

موسوي: الرد الايراني على التهديدات الصهيونية سيكون قويا وقاصما

طهران /9 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا –رد المتحدث بأسم الخارجية الايرانية "سيدعباس موسوي" على التهديدات العسكرية للكيان الصهيوني ضد ايران، مؤكدا انها دليل على ضعف الكيان ، متوعدا بأن الرد الايراني سيكون قويا وقاصما في مواجهة اي اعتداءات واجراءات حمقاء.

وافادت ارنا عن المركز الاعلامي للخارجية الايرانية ان موسوي وفي رده على التهديد الصهيوني باعمال عسكرية ضد الجمهورية الاسلامية قال ان هذه التهديدات هي دليل على ضعف وعدم قدرة الكيان وتهدف للتغطية على ما يعانيه قادته من مشاكل وازمات داخلية، مؤكدا ان هذا الكيان قائم ومنذ 70 عام على الاحتلال والتهديد والاعتداء .

واضاف ان الجمهورية الاسلامية وبالاعتماد على ثقافة المقاومة والجهاد لن تتوانى لحظة واحدة عن الدفاع عن كيانها وامنها الوطني وسيكون ردها قويا وقاصما في مواجهة اية اعتداءات واجراءات حمقاء وسيجعلهم يندمون.

انتهى**م م**1049

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