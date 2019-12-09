موسوي: الرد الايراني على التهديدات الصهيونية سيكون قويا وقاصما

وافادت ارنا عن المركز الاعلامي للخارجية الايرانية ان موسوي وفي رده على التهديد الصهيوني باعمال عسكرية ضد الجمهورية الاسلامية قال ان هذه التهديدات هي دليل على ضعف وعدم قدرة الكيان وتهدف للتغطية على ما يعانيه قادته من مشاكل وازمات داخلية، مؤكدا ان هذا الكيان قائم ومنذ 70 عام على الاحتلال والتهديد والاعتداء .

واضاف ان الجمهورية الاسلامية وبالاعتماد على ثقافة المقاومة والجهاد لن تتوانى لحظة واحدة عن الدفاع عن كيانها وامنها الوطني وسيكون ردها قويا وقاصما في مواجهة اية اعتداءات واجراءات حمقاء وسيجعلهم يندمون.

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