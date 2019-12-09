الفیلم الایراني "7ونصف" يفوز بجائزة الغزال الذهبي من مهرجان استراليا

وتزامنا مع مراسم الحفل الختامي للمهرجان العالمي الثامن للافلام الفارسية باستراليا تم اعطاء الجواز للمتفوقين فيه ونال الفيلم الايراني "سبعة ونصف" للمخرج والكاتب نويد محمودي والمنتج جمشيد محمودي جائزة الغزال الذهبية .

ويروي الفيلم قصة زواج 7 فتيات إيرانيات و أفغانيات ضمن سلسلة تمتد لـ7 مشاهد منفصلة، يكون عرس الفتيات مساء الجمعة وتواجه كل واحدة منهن هذه المغامرة على طريقتها و..

يذكر أن "سبعة ونصف" سوف يعرض بحضور نويد محمودي في مدينة جنيف السويسرية أملا بالمنافسة وحصد اللقب الأصلي.

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