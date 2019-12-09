قائد بحرية الجيش يبحث ونظيره الباكستاني التعاون البحري بين البلدين

وفي تصريح له اليوم السبت، اوضح جاويد ان الادميرال خانزادي التقى (اليوم) في مقر قيادة القوة البحرية بإسلام اباد، بالادميرال عباسي واستعرض معه سبل التعاون البحري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان قائد القوة البحرية الباكستانية الادميرال ظفر محمود عباسي، قد زار في ايار / مايو 2019، طهران للمشاركة في الملتقى الدولي السادس لقادة الدول المطلة على المحيط الهندي واجرى مباحثات مع نظيره الايراني الادميرال حسين خانزادي.
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اسلام اباد / 9 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن المتحدث باسم القوة البحرية الباكستانية "ارشد جاويد" انه على امتداد زيارة قائد بحرية الجيش الايراني "الادميرال حسين خانزادي" الحالية الى اسلام اباد، فقد بحث الاخير ونظيره الباكستاني "الادميرال ظفر محمود عباسي" في سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
وفي تصريح له اليوم السبت، اوضح جاويد ان الادميرال خانزادي التقى (اليوم) في مقر قيادة القوة البحرية بإسلام اباد، بالادميرال عباسي واستعرض معه سبل التعاون البحري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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