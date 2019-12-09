مسؤول : سيستان وبلوجستان سجّلت نموا بنسبة 30 بالمئة في مجال الصادرات

زاهدان / 9 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – قال مدير عام هيئة الطرق والنقل البري في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) "ايوب كرد" : ان حجم الصادرات عبر الحدود البرية للمحافظة منذ بداية العام الحالي (الايراني – في 21 اذار / مارس 2019) لحدّ الان، بلغ مليونا و401 الف و945 طنا؛ مما يشير الى زيادة بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة.

واوضح كُرد في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين : ان معظم الصادرات خلال هذه الفترة تضمّنت الغاز السائل، وغضبان الحديد ومواد الهيدروكربون والاسفلت والاسمنت والبنزين ونفط الغاز، والتي تم نقلها عبر حدود ميلك وميرجاوة البريّين في سيستان وبلوجستان.

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