ظريف : مستعدون لتبادل شامل للسجناء

وكتب وزير الخارجية في تغريدته ايضا : عقب استعادة رهينتنا هذا الاسبوع، مستعدون تماما لتبادل شامل للسجناء، والكرة باتت حاليا في ملعب الولايات المتحدة.

واكد ظريف : اليوم نعيد الكرة وهذه المرة خلال اجتماع "قلب اسيا – عملية اسطنبول" في ممارسة الدبلوماسية الاقليمية لنظهر اقتدارنا في تحقيق السلام والتنمية داخل افغانستان.

وكان وزير الخارجية الايراني قد توجه الى مدينة زيوريخ السويسرية لتسلّم العالم الايراني "مسعود سليماني" بعد قضائه 14 اشهر رهينة في سجون امريكا واعادته الى البلاد.

كما تم بناء على قرار المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، الافراج عن المواطن الامريكي من اصول صينية "زيو فانغ" الذي كان يقبع في السجن (داخل ايران) على خلفية اتهامه بالتجسس؛ وذلك بدافع الرافة الاسلامية وعبر وساطة المسؤوليين في سويسرا.

انتهى ** ح ع