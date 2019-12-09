٠٩‏/١٢‏/٢٠١٩ ٥:٣٧ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83587905
٠ Persons

سمات

وزير الاقتصاد يعلن نمو الاستثمارات الخارجية في البلاد بنسبة 20 بالمئة

وزير الاقتصاد يعلن نمو الاستثمارات الخارجية في البلاد بنسبة 20 بالمئة

طهران/9كانون الاول/ديسمبر/ارنا - قال وزير الشوون الاقتصادية والمالية الايراني "فرهاد دجبسند" : ان حجم الاستثمارات الخارجية في البلاد شهد نموا بنسبة 20 بالمئة خلال الاشهر السبعة الاولي من العام الايراني الحالي (الايراني - بداء في 21 اذار / مارس 2019)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واشار دزبسند اليوم الاثنين خلال جلسة مجلس الشوري الاسلامي، الى ظريف الحرب الاقتصادية التى يشنها الاعداء ضد ايران والبرامج التي حددتها وزارة الاقتصاد والمالية لمواجهة الظروف الناجمة عن الحظر،  وافشال مخططات الاعداء.

واضاف : لقد بذلنا الجهود على الصعيد الخارجي في ظل هذه الظروف الصعبة الراهنة ومتابعة سبل توفير الموارد جديا وعبر استقطاب الاستثمارات الاجنبية نحو البلاد.

واعتبر دجبسند، تطوير التجارة مع الدول التي تتربطها علاقات مع ايران، وتعزيز الصادرات بانه كان من السبل الاخرى في هذا المجال؛ مشيرا الى "خطة اصلاح النظام المصرفي" التي وضعتها وزارة الاقتصاد لذات الغرض.

انتهی**2018/ ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
8 + 7 =