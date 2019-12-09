مساعد وزير الاتصالات الروسي : ايران وروسيا ضحيتا الانباء المزورة

وافاد مراسل "ارنا" من موسكو، ان تصريحات المسؤول الروسي هذه جاءت خلال اجتماع الدورة الثانية للجنة التعاون الاعلامي بين ايران وروسيا بموسكو حيث شارك فيها مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد خدادي" والسفير الايراني لدى روسيا "مهدي سنائي" وعدد من مدارء وسائل الاعلام البارزة في البلدين.

واشار "فولين" الى "التوافقات الهامة" التي توصل اليها الجانبان خلال الاجتماع، قائلا : لقد تقرر على تنمية التعاون فيما بيينا على الصعيدين الثنائي ومتعدد الجوانب بحيث ان وسائل الاعلام الايرانية والروسية ستبذل الجهود لحث وسائل الاعلام في الدول الاخرى من اجل التعاون معها.

واضاف : ان مسؤولي وسائل الاعلام الايرانية والروسية لديهم رغبة في توسيع العلاقات وتبادل المعلومات بين وكالات الانباء والاذاعات والتلفزة لتغطية التطورات الداخلية في كلا البلدين وكذلك الاحداث الدولية بصورة مناسبة.

واعتبر فولين تقديم المساعدة لتدريب الكوادر وزيادة الخبرات بانه كان من المواضيع الاخري التي تم التوافق بشانها خلال اجتماع لجنة التعاون الاعلامي بين ايران وروسيا، اليوم.

وتابع : ان موسكو على استعداد لتدريب ممثلي وسائل الاعلام الايرانية في مختلف مجالات التلفزة وشبكات التواصل كما نرحب باقامة ورشات تدريبية في روسيا او حتى ايران.

واعتبر مساعد وزير الاتصالات الروسي اقامة الندوات والموتمرات لتبادل المعلومات واعداد نتاجات اعلامية مشتركة بانها كانت من المواضع التي تم التوافق بشانها ايضا.

انتهى**2018/ ح ع **