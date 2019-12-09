مساعد وزير الثقافة : التعاون الاعلامي بين ايران وروسيا يصب في خدمة المصالح المشتركة

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة التعاون الاعلامي بين ايران وروسيا اليوم الاثنين بموسكو، حضره مساعد وزير الاتصالات الروسي "الكسي كنستانتينوفيج فولين"، وايضا سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى روسيا "مهدي سنائي" وجمع من مسؤولي وسائل الاعلام في كلا البلدين.

واضاف خدادي : نحن نعيش اليوم في منطقة حساسة للغاية وهي تمرّ بظروف معقدة تميزها الحرب الاعلامية المفروضة على كل من ايران وروسيا.

وتابع : ان الحرب الاعلامية التي يشنّها تنظيم داعش الارهابي اكثر فتكا من هجماته المسلحة بكثير؛ مردفا ان حماة الفكر الداعشي مازالوا يواصلون في تقديم الدعم اليه.

ولفت مساعد وزير الثقافة الايراني، الى ان التعاون الوثيق بين وسائل الاعلام الايرانية والروسية التي تخوض اليوم المواجهة في جبهات عديدة، ليس اختيارا وانما ضرورة لتهيئة الارضية التي تخدم المصالح المشتركة بما فيها الامنية للبلدين.

وفي معرض التنويه باتفاقات الجانبين خلال اجتماع اللجنة المشتركة اليوم بموسكو، صرح خدادي : ان هذه التوافقات بحاجة الى وضع خطط تنفيذية، وقد تم التوصل الى اتفاقات في هذا الخصوص، على ان يتخذ ممثلو وسائل الاعلام الايرانية والروسية خطوات مشتركة لهذا الغرض.

انتهى ** ح ع