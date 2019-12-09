وزير الصحة الايراني: لا نقص في الادوية بالبلاد رغم مؤامرة الاعداء

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الاثنين على هامش زيارته التفقدية لاحد المراكز الطبية في مدينة سبزوار شمال شرق ايران، قال نمكي، ليس هنالك نقص جاد في الادوية والعلاج في البلاد اليوم رغم مؤامرة الاعداء لاختلاق الازمة.

واضاف، انه وفي ظل اهتمام الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي فقد ارتفعت حصة القطاع الصحي في الموازنة العامة للبلاد خلال العام القادم بنسبة نحو 15 بالمائة وهو بطبيعة الحال سيخضع لتغييرات في المجلس (حين مناقشة مشروع الموازنة).

واوضح بانه ورغم قلة المصادر المالية والمشاكل الاقتصادية فان هنالك الان الف مشروع صحي وعلاجي جاهز للتدشين.

وصرح بانه سيتم خلال الاسابيع العشرين القادمة افتتاح 50 مشروعا للصحة والعلاج في كل اسبوع لغاية اسبوع الصحة في ربيع العام القادم مع اولوية المناطق الاقل نموا في البلاد.

انتهى ** 2342