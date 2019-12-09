١٠‏/١٢‏/٢٠١٩ ٣:٠٥ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83588239
٠ Persons

سمات

المسؤول الأمني لكتائب حزب الله يؤكد صحة المعلومات الواردة في بيان الحشد الشعبي

المسؤول الأمني لكتائب حزب الله يؤكد صحة المعلومات الواردة في بيان الحشد الشعبي

بغداد/10كانون الاول/ديسمبر/ارنا-أكد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري، الاثنين، صحة جميع المعطيات الواردة في بيان الحشد الشعبي مساء الأحد، بشأن حادثة يوم الجمعة الماضي.

وقال العسكري في تغريدة له، على حسابه في (تويتر)، إن "معلوماتنا الأمنية تؤكد صحة جميع المعطيات الواردة في بيان الحشد الشعبي مساء الأحد".

وأضاف، "نؤكد صحة ما ورد في بيان الحشد الشعبي بشأن قضية المختطفين وحرق بناية مرآب السنك لمحاولة قتل المتظاهرين السلميين من قبل المخربين".

وأشار الى ان "انتشار قوات أمنية في ساحات التظاهر تم وفق اتفاق بين الحشد وعمليات بغداد والأمن الوطني والأخوة أصحاب القبعات الزرق".

وتابع، أنه "من المؤسف سقوط شهيدين من الحشد وثلاثة شهداء من الأخوة أصحاب القبعات الزرق خلال الاشتباكات مع المخربين".

وكان الحشد الشعبي قد اصدر بيانا توضيحيا، مساء الاحد، يكشف فيه تفاصيل حادثة السنك والخلاني الدامية التي وقعت مساء الجمعة الماضي والتي نفذتها عناصر مسلحة مجهولة فتحت النار على المتظاهرين بشكل عشوائي، وأدت الى سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم افراد من المتظاهرين ومن الحشد الشعبي ومن اصحاب القبعات الزرقاء.

انتهى ع ص ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 16 =