المسؤول الأمني لكتائب حزب الله يؤكد صحة المعلومات الواردة في بيان الحشد الشعبي

وقال العسكري في تغريدة له، على حسابه في (تويتر)، إن "معلوماتنا الأمنية تؤكد صحة جميع المعطيات الواردة في بيان الحشد الشعبي مساء الأحد".

وأضاف، "نؤكد صحة ما ورد في بيان الحشد الشعبي بشأن قضية المختطفين وحرق بناية مرآب السنك لمحاولة قتل المتظاهرين السلميين من قبل المخربين".

وأشار الى ان "انتشار قوات أمنية في ساحات التظاهر تم وفق اتفاق بين الحشد وعمليات بغداد والأمن الوطني والأخوة أصحاب القبعات الزرق".

وتابع، أنه "من المؤسف سقوط شهيدين من الحشد وثلاثة شهداء من الأخوة أصحاب القبعات الزرق خلال الاشتباكات مع المخربين".

وكان الحشد الشعبي قد اصدر بيانا توضيحيا، مساء الاحد، يكشف فيه تفاصيل حادثة السنك والخلاني الدامية التي وقعت مساء الجمعة الماضي والتي نفذتها عناصر مسلحة مجهولة فتحت النار على المتظاهرين بشكل عشوائي، وأدت الى سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم افراد من المتظاهرين ومن الحشد الشعبي ومن اصحاب القبعات الزرقاء.

انتهى ع ص ** 2342