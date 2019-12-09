برلماني عراقي: قناتا "الحرة والحدث" جزء من مسلسل تآمري ضد العراق

وقال سالم في بيان له، ان "قنوات الفتنة (الحرة والحدث) هي جزء من المسلسل التآمري الذي تقوده اميركا والكيان الصهيوني والسعودية والامارات تجاه العراق واستهداف الرموز الوطنية المجاهدة كالشيخ قيس الخزعلي الذي كشف مخططاتهم".

وأضاف، ان "هذه القنوات الخبيثة تقوم بتنفيذ الاعلام الخبيث لاستهداف الشيخ من خلال تشويه الحقائق وبث اخبار كاذبة ومزيفة تنسب اليه على انه يتوعد المتظاهرين بالقتل".

وأشار الى ان "هذه القنوات الماجورة نسيت، ان الشيخ الخزعلي من اكثر المؤيدين والداعمين لهذه التظاهرات السلمية بل يؤكد في اكثر من مرة استمرار هذه التظاهرات التي يعتقد انها السبيل الوحيد للإصلاح".

وطالب النائب في البرلمان العراقي هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بغلق هذه القنوات المغرضه والمحرضة للعنف والكراهية.

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