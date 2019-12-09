برهم صالح: ملتزمون بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس وزراء العراق

وأشار صالح لدى استقباله عددا من رؤساء الكتل النيابية في البرلمان العراقي في قصر السلام ببغداد، الى "أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس الحكومة المؤقتة وضرورة اختيار شخصية وطنية كفوء، ومرضي عنها من الشعب العراقي".

وشدد على ضرورة أن "يكون الشخص المنتخب قادرا على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة، ويكلف بالتهيئة لإجراء انتخابات نزيهة وفق قانون انتخابي يضمن تمثيلا عادلا للشعب وإرادته الحرة".

وتم خلال اللقاء، تدارس الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، والتشديد على رفض العنف، ومجابهة الخارجين عن القانون الذين يستهدفون الاحتجاجات السلمية والأمن العام.

ولفت صالح إلى أهمية "تأمين الحقوق الدستورية في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين السلميين والأمن العام".

ودعا الأجهزة الأمنية لمتابعة حماية الناشطين من عمليات الاختطاف والترهيب التي تقوم بها عصابات إجرامية، والعمل على دعم الدولة ومؤسساتها لفرض سيادة القانون.

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