ايران..تدشين خط انتاج حاصدة ارز وطنية في مدينة اراك

وبالمناسبة اصدر محافظ المحافظة المركزية (وسط ايران) علي آقازداة امس الاثنين بيانا اعتبر فيه تدشين خط انتاج حاصدة الارز الوطنية هذه خطوة في مسار ازدهار الانتاج.

وجاء في جانب من البيان، ان ايران الاسلامية التي تواجه اليوم اجراءات الحظر الظالمة المفروضة من قبل الاستكبار العالمي وان قطاع الانتاج والصناعة في البلاد قد تاثر اكثر من غيره من القطاعات بذلك فان الانتاج الداخلي كعجلة مولدة في نهضة الانتاج قد حظي بالاهتمام من قبل مسؤولي الدولة من اجل توفير فرص العمل وتعزيز روح العمل في المجتمع والحيلولة دون اهدار المصادر الوطنية.

واضاف، ان المحافظة المركزية بصفتها القطب الرابع للصناعة في البلاد قد جعلت في اولوياتها كشعار العام تحقيق ازدهار الانتاج، واليوم (الاثنين) فان تدشين خط انتاج حاصدة الارز في شركة انتاج الحاصدات الايرانية يعد فخرا كبيرا وخطوة تاريخية في تلبية نداء سماحة قائد الثورة الاسلامية لتحقيق ازدهار الانتاج حيث ينبغي تثمين جهود العاملين والمدراء في هذه الوحدة الانتاجية.

من جانبه صرح علي اصغر حميدي فر المدير التنفيذي للشركة بأن الدارسات وعملية انتاج الحاصدة بدأت منذ السنة الماضية، وبتدشين هذه الحاصدة، الوطنية الصنع بالكامل، سيتم تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد.

واشار الى أن طاقة انتاج الشركة من هذا النوع من الحاصدات تبلغ 1000 حاصدة سنويا وستشكل وثبة كبيرة في استراتيجية المكننة الزراعية.

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