برهم صالح لنائب الرئيس الأمريكي: نرفض التدخلات الأجنبية في الشأن العراقي الداخلي

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في العراق في بيان، أن "صالح تلقى مساء اليوم (الاثنين)، اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس"، لافتًا إلى أن "صالح أكد لبنس رفض العراق لكافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية".

وأكد صالح "الحرص على أن تكون الحلول للأوضاع الحالية استجابة للقرار الوطني العراقي بعيداً عن التدخلات الخارجية، وبالطرق السلمية، وبما يحفظ الأمن ويحقن الدماء ويساعد في إعلاء سلطة القانون والدولة، ويصون حق التعبير والتظاهر السلمي، ويعزز التصدي لكل محاولات التدخل في شؤون البلد الداخلية والعبث بأمنه".

وشدد الرئيس العراقي على ضرورة "نبذ العنف والحفاظ على سلمية الحراك الشعبي، وصون حق أبناء الوطن في التعبير عن تطلعاتهم ومطالبهم وبما يليق بدولة ديمقراطية، مع التأكيد على دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية للقيام بواجبها الوطني في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات ومنع الخروقات و التجاوز على الموطنين و الأمن العام".

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