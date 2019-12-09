وصول تعزيزات عسكرية للقوات الامريكية بقاعدة عين الأسد في العراق

وقال طارق العسل، في تصريح صحفي، ان "تعزيزات عسكرية جديدة، وصلت إلى القوات الامريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد، وذلك قبل ثلاث أيام من اليوم".

وأضاف، أن "حركة القوات الأميركية وجولاتها مستمرة في صحراء المحافظة، لكنها ازدادت خلال اليومين الماضيين بشكل مكثف بعد تعرض قاعدة عين الأسد لقصف بالصواريخ".

وتابع القيادي في حشد الانبار العشائري، أن "التحركات الامريكية تهدف لمعرفة مكان المنصات التي تم من خلالها إطلاق الصواريخ صوب القوات الامريكية".

وكانت قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار والتي تعد مركز تجمع القوات الامريكية في العراق، قد تعرضت الاسبوع الماضي الى قصف صاروخي، ولم يتم الاعلان عن الخسائر التي نجمت عن هذا القصف.

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