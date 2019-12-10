استقلال طهران يواصل صدارته للدوري الايراني رغم تعادله مع بيكان

وفي هذه المباراة التي جرت في اطار الاسبوع الـ 14 من الدوري الايراني الممتاز على استاد "ازادي" بطهران تقدم استقلال طهران بهدف سجله مهدي قائدي في الدقيقة 9 الا ان بيكان عادل النتيجة في الدقيقة 33 بواسطة فراز امام علي.

وفي الشوط الثاني تقدم استقلال ثانية بهدف جاء بتوقيع فريا غفوري في الدقيقة 59 الا ان بيكان عاد مرة اخرى مسجلا هدف التعادل الثاني في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع بواسطة حسين بور اميني.

وبهذه النتيجة حافظ استقلال طهران على الصدارة برصيد 26 نقطة (من 14 مباراة) فيما حل بيكان في المركز 11 برصيد 13 نقطة.

وفي مباراة حساسة اخرى تعادل "شهر خودرو" مشهد مع ضيفه سباهان اصفهان 1-1 .

وفي تبريز واصل تراكتور سازي نتائجه المخيبة بالخسارة في دربي تبريز امام ماشين سازي 2-0 ، فيما فاز فولاد خوزستان على ضيفه بارس جنوبي جم 1-0 ، كما فاز ذوب آهن اصفهان على ضيفه نساجي مازندران 2-0 .

ويتصدر استقلال طهران الترتيب برصيد 26 نقطة (من 14 مباراة) يليه سباهان اصفهان برصيد 25 نقطة (من 13 مباراة) و"شهر خودرو" مشهد وله 24 نقطة (من 13 مباراة) وفولاد خوزستان 23 نقطة (من 14 مباراة) وبرسبوليس 22 نقطة (من 12 مباراة).

وسيلتقي برسبوليس مساء اليوم الثلاثاء في طهران مع "كل كهر سيرجان".

انتهى ** 2342