اجراء اول عملية جراحة الدماغ مع اليقطة في بيرجند

جراحة المخ مع الاستيقاظ أو فتح الدماغ خلال يقظة المريض هي نوع من العمليات الجراحية التي يتم إجرائها على المخ، وتتسم بأن المريض خلالها يكون يقظ وواعي.

وقال كاظم قائمي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة بيرجند للعلوم الطبية في تصريح للصحفيين على هامش العملية: كان المريض البالغ من العمر 19 عامًا يعاني من ورم خلقي في المخ في منطقة التكلم وبالنظر الى أنه لم يكن من الممكن إجراء العملية الجراحية في ظروف التخدير على هذا المريض، لذلك أجريت مع اليقظة واستخدام التخدير الموضعي فقط.

ونوه قائمي الى إن إجراء عملية جراحية في الدماغ مع اليقظة تعد مناسبة لكبار السن أو المصابين بأمراض القلب.