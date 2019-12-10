١٠‏/١٢‏/٢٠١٩ ١١:٣٠ ص
رقم الصحفي: 1876
رمز الخبر: 83588650
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منتخب إيران لكرة الهدف یتبوأ الوصافة ببطولة آسيا

منتخب إيران لكرة الهدف یتبوأ الوصافة ببطولة آسيا

طهران/10كانون الاول/ديسمبر/ارنا- تبوأ المنتخب الوطني الايراني لكرة الهدف مركز الوصافة في بطولة العالم التي جرت في الیابان.

و انهزم منتخب إيران أمام منتخب الصين وفشل في التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

يشار إلى أن الفريق المتوج بالبطولة سيتأهل لدورة الالعاب البارالمبية طوكيو 2020.

و كان المنتخب الإيراني لكرة الهدف قد هزم كل من منتخب تايلندا و كوريا الجنوبية ،واستراليا ،واندونيسيا ،و اليابان.

كرة الهدف( Goalball) هي رياضة جماعية تم ابتكارها من قبل النمساوي هانز لورينزن من أجل المكفوفين، الرياضة يتنافس فيها الفريقان يتألف كل منهما من 3 مكفوفين، يتبارزون على إدخال كرة بداخلها جرس في شباك الفريق الآخر، وهي حالياً رياضة في الألعاب البارا لمبية.

انتهى

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