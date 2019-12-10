لاريجاني: ايران لم تتوقف عن التطور والانتاج رغم الحظر الجائر

واضاف لاريجاني اليوم الثلاثاء خلال مراسم افتتاح 55 مشروعا للمياه في محافظة كرمانشاه ان الشعب الايراني وفي ظل الضروف الصعبة التي يمر بها استطاع وبمقاومته التغلب على الحظر المفروض عليه.

واعتبر لاريجاني السبيل الوحيد للتغلب على مشاكل البلاد هو الوفاق والوحدة والتآزر وقال : ان اليأس والسلبية عاملان مخربان وان الشعب المنتصر هو الذي يكون يدا واحدة في مواجهة المشاكل الذي يتعرض لها .

واكد ان الجمهورية الاسلامية وبرغم الحظر الظالم والضغوط الاقتصادية المفروضة عليها الا انها مستمرة بالتقدم والرقي والحيوية.

وقال ان الحظر امر واقعي تمر بها البلاد ولكن ايران لم تتوقف عن التطور والانتاج وفي جميع المجالات ومنها الاعمار والمياه والكهرباء والغاز والطرق، مشيرا الى افتتاح 55 مشروعا للمياه في المدن والقرى التابعة لمحافظة كرمانشاه.

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