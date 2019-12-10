كتلة بدر تتهم ممثلة الامم المتحدة في العراق باخفاء الحقائق

وقال شاكر في حديث صحفي، إن "بلاسخارت حاولت من خلال تقريرها الذي عرضته أمام مجلس الأمن فتح المجال للتدخل الدولي في الشأن العراقي".

وأضاف، أن "التقرير اخفى الكثير من الحقائق التي يجب ان يطلع عليها العالم، خصوصا فيما يخص وجود المندسين والمخربين بين صفوف المحتجين، ودور الأجهزة الأمنية والحكومية في حماية التظاهرات، إضافة إلى إخفاء الجانب الأهم وهو التدخل الدولي في البلاد وهذا الامر خطير للغاية".

وأشار الى ان "ممثلة الأمم المتحدة تحاول منح الامريكان ذريعة التدخل في العراق فيما يخص اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد وهو دور مشبوه تريد واشنطن لعبه جدية".

انتهى** ع ص