الكشف عن هوية احد المحرضين على احداث بغداد

وذكرت الوكالة بانها حصلت على هذه المحادثات "التي تبين فيها ان احد المتواجدين في مراب السنك وهو مسؤول المجاميع الفوضوية والاجرامية في مراب السنك والمنطقة المحيطة وبين المدعو عامر عبد المجيد السعدون مسؤول التجمعات الفوضية والاجرامية المنتمية لحزب البعث الصدامي المقبور وهو نجل عبد المجيد السعدون القيادي في حزب البعث الكافر ويعيش في تركيا حاليا".

وأضافت ان "المحادثة تبين ان المجرم عامر السعدون كان على علم مسبق باحداث السنك واستغل الاحداث ومجاميعه لقتل وتصفية الابرياء من الشباب المتواجد في تلك المنطقة".

وكانت ساحة الخلاني ومرآب السنك قد شهدتا الجمعة الماضي أحداث دامية اوقعت العديد من الشهداء والجرحى حين قامت مجاميع ملثمة مجهولة بمهاجمت المتظاهرين في ساحة التحرير وكان من بين الشهداء عدد من افراد الحشد الشعبي واصحاب القبعات الزرقاء والمتظاهرين.

انتهى ع ص