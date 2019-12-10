الادميرال خانزادي يتفقد طاقات القوة البحرية الباكستانية

كما زال الادميرال خانزادي قبر مؤسس باكستان "محمد علي جناح" في مدينة كراتشي و وضع اكليل الزهور عليه.

وافاد مراسل "ارنا" لدى باكستان، انه كان في استقبال الاميرال خانزادي لدى وصوله ميناء كراتشي اليوم، القنصل العام الايراني في هذه المدينة الساحلية "احمد محمدي" وجمع من كبار القادة لدى بحرية الجيش الباكستاني ومسؤولين حكوميين.

وتاتي زيارة وفد بحرية الجيش الايراني لمدينة كراتشي تلبية لدعوة القوة البحرية الباكستانية والتعرف على الانجازات العسكرية والبحرية فيها.

وكان قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية والوفد المرافق له، وصل الى اسلام اباد امس الاثنين، حيث التقى بنظيره الباكستاني "الادميرال ظفر جاويد" وبحث معه في سبل تعزيز التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

انتهى ** ح ع