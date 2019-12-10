لاعب ايراني يحصد برونزية البطولة العالمية للكاراتية في كازاخستان

وفي حوار مع "ارنا" اليوم الثلاثاء، اوضح كاويان ان لاعب الكاراتية الايراني للوزن تحت 70 كغ بهزاد خضري استطاع ان يهزم كلا من منافسيه البريطاني والطاجيكي والياباني ليتاهل الى مرحلة النصف نهائي في بطولة كازاخستان الدولية، لكنه خسر رغم جدارته امام غريمه الروسي.

واضاف : ان خضري يشارك الى جانب 8 لاعبين آخرين ضمن المنتخب الايراني في مسابقات الكاراتية الدولية بجمهورية كازاخستان.

وتابع : لقد حصد المنتخب الايراني من هذه المنافسات ميداليتين ذهبية وفضية، فضلا عن برونزيتين ليحرز المركز الثالث عالميا.

علما ان بطولة الكاراتية الدولية اقيمت في كازاخستان بمشاركة 260 لاعبا من 26 دولة بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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