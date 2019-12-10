لاعب ايراني يحصد برونزية البطولة العالمية للكاراتية في كازاخستان

وفي حوار مع "ارنا" اليوم الثلاثاء، اوضح كاويان ان لاعب الكاراتية الايراني للوزن تحت 70 كغ بهزاد خضري استطاع ان يهزم كلا من منافسيه البريطاني والطاجيكي والياباني ليتاهل الى مرحلة النصف نهائي في بطولة كازاخستان الدولية، لكنه خسر رغم جدارته امام غريمه الروسي.
واضاف : ان خضري يشارك الى جانب 8 لاعبين آخرين ضمن المنتخب الايراني في مسابقات الكاراتية الدولية بجمهورية كازاخستان.
وتابع : لقد حصد المنتخب الايراني من هذه المنافسات ميداليتين ذهبية وفضية، فضلا عن برونزيتين ليحرز المركز الثالث عالميا.
علما ان بطولة الكاراتية الدولية اقيمت في كازاخستان بمشاركة 260 لاعبا من 26 دولة بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية.
انتهى ** ح ع
مهاباد / 10 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – قال رئيس لجنة الكاراتية في مدينة مهاباد (شمال غرب)، عطاء الله كاويان، ان اللاعب الايراني بهزاد خضري، احرز الميدالية البرونزية خلال مسابقات كازاخستان الدولية 2019.
وفي حوار مع "ارنا" اليوم الثلاثاء، اوضح كاويان ان لاعب الكاراتية الايراني للوزن تحت 70 كغ بهزاد خضري استطاع ان يهزم كلا من منافسيه البريطاني والطاجيكي والياباني ليتاهل الى مرحلة النصف نهائي في بطولة كازاخستان الدولية، لكنه خسر رغم جدارته امام غريمه الروسي.
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