هاشمي : ارنا مستعدة لتطوير التعاون الاعلامي مع الهند

وادلى هاشمي اليوم الثلاثاء بهذا التصريح خلال اجتماعه بالسفير الهندي لدى ايران "كودام دارمندرا" في مقر وكالة الجمهورية الاسلامية (ارنا) حيث تباحث الجانبان بشان سبل التعاون الاعلامي بين ارنا وصحيفة ايران التابعة لها مع وسائل الاعلام الهندية وكذلك السفارة الهندية في طهران.

واضاف، لقد جرت تغطية اعلامية جيدة بشان التعاون بين ايران والهند في منطقة جابهار (جنوب ايران) خلال الاعوام الاخيرة لكن البلدين لديهما الطاقات للتعاون في العديد من المجالات ويمكن التعريف بها على صعيد الراي العام والنخب الايارنية والهندية من خلال التعامل بين سفارة الهند و وكالة ارنا.

واشار المدير للعام لوكالة ارنا، الى الاواصر التاريخية والثقافية بين ايران والهند، مبينا ان هذه الاواصر تتيح طاقات هائلة لتطوير العلاقات بين البلدين؛ منوها بالدور الفاعل والموثر الذي تضطلع به وسائل الاعلام الايرانية والهندية في مجال توسيع العلاقات الثنائية.

الى ذلك، اشار السفير الهندي الى العلاقات العريقه والتاريخية بين طهران ونيودلهي، مصرحا ان الرئيس الايراني حسن روحاني ورئيس الوزارء الهندي ناريندرا مودي التقيا اربعة مرات في طهران ونيودلهي ونيويورك خلال الاعوام الاخيرة حيث ان هذه اللقاءات كانت بناءة جدا وان الطرفين اكدا دوما على ضرورة تطوير التعاون لتجاوز الظروف الصعبة الراهنة.

واكد دارمندرا خلال اللقاء مع هاشمي، ان الهند تلتزم بمواصلة علاقاتها الجيدة مع ايران ونحن سنبذل كل ما بوسعنا لتوسيع هذه العلاقات؛ منوها في السياق باهمية العلاقات الثنائية وتعزيزها في شتي المجالات خاصة التعليم والرياضة والسياحة.

هذا، وتفقد السفير الهندي خلال زيارته لمقر وكالة ارنا بطهران، غرف الاخبار المحلية والخارجية وتعرف على طبيعة العمل واعداد النتاجات الاعلامية على الصعيدين الداخلي والخارجي فيها.

انتهى**2018/ ح ع **