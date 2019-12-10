نوري المالكي : فتوى المرجعية الدينية وتضحيات القوات الأمنية أنهت أسطورة الاٍرهاب

وقال المالكي في تغريدة له مخاطبا القوات الامنية العراقية، انه "بفتوى المرجعية الدينية العليا وتضحياتكم فشلت مخططات تقسيم العراق وأنهت أسطورة الاٍرهاب وحققت النصر المؤزر".

وأضاف، أن "مسؤوليتكم اليوم، تستدعي حماية سيادة العراق والحقوق المشروعة للشعب والحفاظ على التجربة الديمقراطية".

ويصادف اليوم 10 كانون الأول/ديسمبر، الذكرى السنوية الثانية لتحقيق النصر على عصابات داعش الإرهابية وطردها من العراق، وفضح جانب من المؤامرات التي قادتها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني بمساعدة اذنابهم وعملائهم الاقليميين ضد هذا البلد.

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