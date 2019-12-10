جهانغيري يهنئ بانتخاب رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك

وتطلع جهانغيري في برقيته، ان يتم انطلاقا من الاواصر المميزة والطاقات العديدة التي ينعم بها البلدان، توسيع العلاقات الثنائية اكثر فأكثر وبما يشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بين ايران والبوسنة والهرسك.
انتهى ** ح ع
طهران / 10 كانون الاول / ديسمبر /ارنا – ابرق النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" اليوم الثلاثاء، الى رئيس مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك "زوران تغليتا"، مهنئا اياه بمناسبة انتخابه حديثا لتولى هذا المنصب.
وتطلع جهانغيري في برقيته، ان يتم انطلاقا من الاواصر المميزة والطاقات العديدة التي ينعم بها البلدان، توسيع العلاقات الثنائية اكثر فأكثر وبما يشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بين ايران والبوسنة والهرسك.
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