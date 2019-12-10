جهانغيري يهنئ بانتخاب رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك

طهران /9 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الايرانية "محمدباقر نوبخت" : انه ضمن مشروع ميزانية البلاد العامة التي تم تقديمها يوم امس للبرلمان فمن المتوقع ان يتم خلال العام الايراني القادم (يبدأ في21 اذار/ مارس 2020) تصدير مليون برميل من النفط الخام.