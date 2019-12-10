ايران تحذر رعاياها من السفر الى اميركا

وفي بيان نشرته على موقعها، أكدت الخارجية الايرانية، انه نظرا للذرائع السياسية والامنية الخاوية او القوانين الاميركية الظالمة والمتفردة تجاه الايرانيين، خاصة النخب والاحتجازات الاعتباطية لفترات طويلة وفي ظروف غير انسانية، فاننا ندعو الرعايا الايرانيين وخاصة النخب والعلماء ان يتجنبوا بشكل جاد السفر الى اميركا حتى للمشاركة في المؤتمرات العلمية وحتى مع تلقي الدعوة بذلك.

جدير بالذكر، ان العالم والباحث والاستاذ الايراني البارز، مسعود سليماني، ورغم توجيه الدعوة له للمشاركة في مؤتمر علمي، ورغم حصوله على التأشيرة، تم احتجازه لدى وصوله الى مطار شيكاغو بتهمة واهية تمثلت بالالتفاف على الحظر الاميركي غير القانوني، ومكث بالحجز 14 شهرا حيث عاد الى ايران يوم السبت (7 كانون الاول/ديسمبر 2019) في عملية تبادل مقابل الافراج عن الجاسوس الاميركي جاو وانغ.

يشار الى انه في ظل جهود ومتابعات وزارة الخارجية وتعاون المؤسسات الامنية والقضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي اطار عملية دبلوماسية تعاونت فيها الحكومة السويسرية، افرجت السلطات الاميركية السبت عن العالم الايراني البارز مسعود سليماني بعد اعتقاله لفترة اكثر من عام اثر اتهامه زورا بالالتفاف على الحظر اللاقانوني الاميركي.

وفي اطار هذه العملية وبعد مصادقة المجلس الاعلى للامن القومي الايراني وتعاون وموافقة المؤسسات القضائية والامنية تم الافراج بالرافة الاسلامية عن المواطن الاميركي "جو وانغ" الذي كان يمضي عقوبة السجن بعد ادانته بالتجسس للاستخبارات الاميركية وتم تسليمه للسلطات السويسرية للعودة الى اميركا.

ووصل العالم الايراني البارز الدكتور مسعود سليماني مساء السبت الى طهران قادما من سويسرا برفقة وزير الخارجية، بعد ان قضى 14 شهرا في السجون الاميركية التي كان محتجزا فيها بشكل غير قانوني وباتهامات واهية.

الجدير بالذكر ان الاستاذ الدكتور مسعود سليماني هو عالم بارز على الصعيدين الايراني والدولي، ومتخصص في الخلايا الجذعية والطب الترميمي وعلوم الدم، وهو استاذ في جامعة طهران وجامعة اعداد المدرسين، وله تعاون مع اشهر المؤسسات العلمية العالمية.

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