١١‏/١٢‏/٢٠١٩ ٢:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83589739
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الخارجية الايرانية تنفي صحة مقابلة مزعومة لقناة مناوئة مع ظريف

الخارجية الايرانية تنفي صحة مقابلة مزعومة لقناة مناوئة مع ظريف

طهران / 11 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، الثلاثاء، بشدة مزاعم قناة "ايران اينترناشنال" المناوئة للجمهورية الاسلامية بأنها اجرت مقابلة حصرية مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، مؤكدا ان الخارجية ستتابع القضية.

وفي تغريدة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب موسوي: أجرى مراسل شاب يوم أمس حوارا مقتضبا مع الدكتور ظريف على هامش الملتقى الخاص بأفغانستان في اسطنبول، بعد ان ابرز بطاقته الصحفية التي تبين انه يعمل للقناة الاولى بالتلفزيون الافغاني، والآن تزعم قناة "ايران اينترناشنال" المناوئة انها اجرت مقابلة حصرية مع وزير الخارجية الايراني، وهو زعم ننفيه بشدة وسنتابع القضية.

ويزور وزير الخارجية الايراني اسطنبول للمشاركة في الاجتماع الثامن لوزراء ملتقى "قلب آسيا" بشأن افغانستان.

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