الدوري الايراني..برسبوليس يتقدم الى المركز الثالث بفوزه على "كل كهر سيرجان"

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الثلاثاء في اطار المرحلة 14 من الدوري الايراني الممتاز على استاد "ازادي" بطهران، تقدم برسبوليس بهدف رائع سجله لاعبه مهدي ترابي في الدقيقة 52 .

وجاء الهدف الثاني لبرسبوليس في الدقيقة 80 من المباراة بواسطة لاعب "كل كهر" عبدالله حسيني عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وقلل علي رضا ابراهيمي الفارق بتسجيله هدفا لفريق "كل كهر" في الدقيقة 89 حينما تلقى كرة ركنية سددها راسية لم يفلح حارس برسبوليس في ابعادها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برسبوليس الى 25 نقطة (13 مباراة) في المركز الثالث فيما تجمد رصيد "كل كهر سيرجان" عند 6 نقاط في المرتبة 15 ما قبل الاخيرة.

ويتصدر استقلال طهران الدوري الايراني برصيد 26 نقطة (14 مباراة) يليه سباهان اصفهان (13 مباراة) برصيد 25 نقطة وبرسبوليس بنفس الرصيد مع فارق الاهداف ومن ثم "شهر خودرو" مشهد وله 24 نقطة.

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