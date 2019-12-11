وزير الداخلية الايراني: اللجان التنفيذية للانتخابات البرلمانية تبدا عملها قريبا

وقال رحماني فضلي في تصريح له مساء الثلاثاء، ان اللجان التنفيذية لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي ستبدا عملها فور استلامها المعلومات عن المترشحين من المراجع المعنية الاربعة.

واضاف، لقد قمنا لغاية الان بتشكيل اللجان التنفيذية في جميع انحاء البلاد وستبدا هذه اللجان عملها فور استلامها المعلومات المتعلقة بالمترشحين من المراجع الاربعة.

وكان المتحدث باسم لجنة الانتخابات في البلاد جمال عرف قد صرح في وقت سابق بان عدد الذين سجلوا اسماءهم للترشيح لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورته الـ 11 بلغ 16 الفا و 145 شخصا.

يذكر ان الانتخابات البرلمانية في البلاد ستجري يوم 21 شباط/فبراير القادم وتقام بالتزامن معها الانتخابات التكميلية للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة.

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