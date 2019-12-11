١١‏/١٢‏/٢٠١٩ ١٠:٤٦ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83590019
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إعادة تشغيل الخط الملاحي مسقط - جابهار بعد عامين من الانقطاع

إعادة تشغيل الخط الملاحي مسقط - جابهار بعد عامين من الانقطاع

جابهار/ 11 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - أعلن مساعد مدير إدارة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، أنه سيتم إعادة إطلاق الخط الملاحي لنقل الركاب بين ميناء مسقط في سلطنة عمان وميناء جابهار بحلول الشهر المقبل.

واضاف "حسن إبراهيمي" للصحفيين اليوم الأربعاء في ميناء شهيد كلانتري في جابهار ، ان الخط الملاحي لنقل الركاب بين مينائي مسقط وجابهار جرى تعليقه لمدة عامين، لكن سيتم إعادة إطلاقه بحلول منتصف يناير القادم بتسيير سفينة قادرة على حمل 240 شخصا وحمل 40 مركبة.

وصرح إن هذا القرار استند إلى استخدام طاقة ميناء جابهار لنقل الركاب بين الدول المجاورة، موضحا إن السفر البحري بين ميناء جابهار والموانئ القريبة سوف يزدهر.

وأعلن مساعد مدير الموانئ والملاحة البحرية في سيستان وبلوجستان، أن ميناء شهيد كلانتري يحتوي على خمسة أرصفة، بما في ذلك أربعة أرصفة لتقديم الخدمات للسفن التقليدية ورصيف رقم 5 الخاص بالسفن التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 30 الف طن .

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