إعادة تشغيل الخط الملاحي مسقط - جابهار بعد عامين من الانقطاع

واضاف "حسن إبراهيمي" للصحفيين اليوم الأربعاء في ميناء شهيد كلانتري في جابهار ، ان الخط الملاحي لنقل الركاب بين مينائي مسقط وجابهار جرى تعليقه لمدة عامين، لكن سيتم إعادة إطلاقه بحلول منتصف يناير القادم بتسيير سفينة قادرة على حمل 240 شخصا وحمل 40 مركبة.

وصرح إن هذا القرار استند إلى استخدام طاقة ميناء جابهار لنقل الركاب بين الدول المجاورة، موضحا إن السفر البحري بين ميناء جابهار والموانئ القريبة سوف يزدهر.

وأعلن مساعد مدير الموانئ والملاحة البحرية في سيستان وبلوجستان، أن ميناء شهيد كلانتري يحتوي على خمسة أرصفة، بما في ذلك أربعة أرصفة لتقديم الخدمات للسفن التقليدية ورصيف رقم 5 الخاص بالسفن التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 30 الف طن .

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