مشاركة النمسا مع إيران في 9 مجالات مختلفة

واضاف السفير ستيفان شولتز اليوم الأربعاء في اجتماع مع رئيس بلدية سنندج (غرب): هدفنا من السفر إلى محافظات ومدن مختلفة في إيران لکشف وتحديد مجالات العمل المختلفة .

واشار إلى أن محافظة كردستان، وخاصة مدينة سنندج، مثيرة للاهتمام بالنسبة لنا من ناحيتين، وقال: من حیث التضاریس، فإن كردستان تشبه إلى حد بعيد النمسا ويمكن القول أنه بالإضافة إلى ذلك فان سنندج والنمسا لديهما اهتمام كبير بالموسيقى.

وصرح السفير النمساوي في إيران: إن الحكومة النمساوية مهتمة للغاية بالحفاظ على الاتفاق النووي واستمراره ، وعلينا أن نسعى جاهدين لتحقيق الفوائد الاقتصادية الموعودة.

وأشار شولتز الى أن النمسا أمامها طريقان كونها عضوة في الاتحاد الأوروبي، وإننا نحاول متابعة جميع اجراءات أعضاء هذا الاتحاد، ونريد ایضا من خلال الایفاء بحصتنا، تشكيل تعاونا مع إيران.

وقال السفير النمساوي في إيران، إن الشركات النمساوية والناشطين الاقتصاديين غير راضين عن الوضع الحالي وأن الدبلوماسية والسياسة فشلت في توفير الظروف اللازمة للتعاون بين البلدين.

وأوضح إنه بناء على ذلك نرغب في تحديد إستراتيجية التعاون مع مختلف المحافظات والمدن الإيرانية، وقد قمنا بتكوين شراكات مع إيران في 9 مجالات مختلفة، وعلى الرغم من عدم وجود قنوات تحويل مالي آمنة، نريد التركيز على التعليم و التركيز على بناء القدرات.

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