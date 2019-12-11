صادرات البلاد اجتازت الـ27 مليار دولار

تظهر مراجعة لآخر إحصاءات التجارة الخارجية للبلاد في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، أن تصدير السلع غير النفطية (باستثناء النفط الخام والكيروسين وتجارة الشنطة) يقدر بحوالي 88 الف طن وبقيمة 27 مليار دولار.

وارتفعت صادرات الثمانية أشهر لهذا العام بنسبة 16.5 في المائة في الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكنها انخفضت بنحو 11 في المائة من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة الصادرات في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 30 مليار دولار.

انخفاض بنسبة 5 ٪ في الواردات

من ناحية أخرى، بلغت واردات البلاد خلال هذه الفترة 22 الف طن و28 مليار دولار، مقارنة هذه الارقام بالفترة نفسها من العام الماضي، أظهرت انخفاضا في القيمة بنسبة 5 في المائة، ولكن في الوزن بنسبة 1.5 في المائة.

الصين والعراق ؛ أهداف التصدير الرئيسية

أكبر كمية من الصادرات خلال الاشهر الثمانية الماضية كانت إلى الصين بحجم 6 مليارات دولار و801 مليون دولار ، وهو ما يمثل 25.15 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات، ومع العراق بتصدير بضائع بقيمة 5 مليارات دولار و710 مليون دولار ما يمثل 21.12 بالمائة ومن ثم جاءت الامارات وتركيا وافغانستان بالمراتب من الثالث الى الخامس على التوالي.

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