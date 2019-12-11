الخارجية : نحن لا نحتمل التدخل في شؤون ايران الداخلية

وفي تغريدة نشرها اليوم الاربعاء عبر حسابه بموقع تويتر، كتب موسوي : ينبغي على الفرنسيين بأن لا ينسوا ان ايران هي نظام مستقل؛ لا الحكومة ولا السلطة القضائية عندنا لن تتلقيا حتى النصيحة من اي شخص كان.
واردف : كما اننا لا نحتمل التدخل في شؤون ايران الداخلية.
ياتي ذلك فيما كان الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" طالب في كلمة له بالافراج فورا عن المواطنين الفرنسيين "فريبا عادل خواه" و"رولاند مارشال" اللذين اعتقلا في ايران.
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طهران/ 11 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي"، على انه "لا الحكومة ولا السلطة القضائية عندنا لن تتلقيا حتى النصيحة من اي شخص كان"؛ مضيفا : ان التدخل في شؤون ايران الداخلية امر لا نحتمله.
وفي تغريدة نشرها اليوم الاربعاء عبر حسابه بموقع تويتر، كتب موسوي : ينبغي على الفرنسيين بأن لا ينسوا ان ايران هي نظام مستقل؛ لا الحكومة ولا السلطة القضائية عندنا لن تتلقيا حتى النصيحة من اي شخص كان.
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