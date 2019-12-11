مسابقات المصارعة الدولية للاطفال بدأت اليوم في قزوين وسط البلاد

وتضم المنتخبات الاجنبية المشاركة في هذه البطولة مصارعين من دول ارمينيا وقرغيزيا واذربيجان وتركمانستان.

وفي فئة المصارعة الحرة يتنافس 13 مصارعا للوزن 41 كغ، و9 مصارعين في الوزن 48 كغ، وفي وزن 57 كغ 13 مصارعا، وللوزن 68 كغ 10 مصارعين، و6 آخرون في وزن الـ 85 كغ.

وبحسب هذا التقرير، ستجري منافسات المصارعة الرومانية في اطار بطولة الاطفال الدولية للمصارعة المقامة في قزوين، بين الاوزان 38 كغ (11 مصارعا)، و44 كغ (9 مصارعين)، و52 كغ (14 مصارعا)، و11 مصارعا للوزن 62 كغ، الى جانب 8 آخرين في وزن الـ 75 كغ.

علما ان هذه البطولة الدولية، ستستمر لغاية الجمعة 13 كانون الاول / دسمبر الحالي.

انتهى ** ح ع