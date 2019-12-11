الاستعدادات جارية لمشاركة 5 ملايين زائر في مسيرة الاربعين الحسينية (ع)

وفي تصريح له اليوم الاربعاء خلال ملتقى "تكريم المسؤولين واصحاب المواكب التابعة للجنة الاربعين المركزية" بمحافظة خراسان الرضوية (شرق)، اضاف مرادي : لقد جرى في وقت سابق ايضا مناقشة الثغرات وتحديد المشاكل الخاصة بمراسم الاربعين خلال العام الماضي والتي بلغت المشاركة فيها (من ايران) مليون و800 الف زائر؛ حيث كانت النتيجة ان تم معالجة هذه العقبات ومشاركة 3 ملايين و700 الف زائر خلال مراسم هذا العام.

وتطلع المسؤول بوزارة الداخلية الايرانية، ان يتم عبر الاجراءات المتبعة بهدف ازالة العراقيل ومعالجة العقبات والثغرات المتبقية، الاستعداد لمشاركة ما يربو عن 5 ملايين زائر في مسيرة اربعينية استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) خلال العام القادم.

انتهى ** ح ع