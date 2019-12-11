حزب الله لبنان يندد بمحاولات البحرين للتطبيع مع الكيان الصهيوني

وفي بيان اصدر اليوم الاربعاء، استنكر حزب الله لبنان بشدة "الدور التآمري والخياني الذي يلعبه نظام آل خليفة للتطبيع مع العدو، وقيامه باستقبال شخصيات إسرائيلية وتسويقه لفكرة التعايش مع هؤلاء القتلة، خصوصاً وأنه كان السبّاق في عقد المؤتمر التطبيعي الأول الذي عقد تحت عنوان التشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية"؛ بحسب موقع المنار الاخباري اللبناني.

واكد البيان على أن "هذا النظام الذي يمارس أبشع أنواع القمع تجاه الشعب البحريني المظلوم، وينكّل به ويحرمه من أدنى حقوقه الانسانية، يحاول التغطية على شرعيته المفقودة بتحويل البحرين إلى منصة تستغلها الإداراة الأميركية والعدو الصهيوني للنفاذ إلى قلب الأمة الإسلامية والعربية".

كما دان حزب الله مشاركة مشاركة رجل الدين اللبناني "السيد علي الأمين" في هذا المؤتمر؛ واصفا هذه الخطوة بانها "خروج على المبادئ الدينية والأخلاقية والشرائع السماوية، وتنكر لكل القيم التي تربّى عليها علماؤنا الأجلاء في الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدّسة وجبل عامل ومختلف أنحاء العالم، وتشكل إساءة بالغة لتراث علماء الدين الذين كان وما زال لهم الدور البارز في مقاومة الاحتلال ورفض التطبيع معه وقدّموا دماءهم الطاهرة في هذا السياق".

انتهى ** ح ع