إيران تشارك في مشروع "تعزيز التفاعل والتعلم عبر وسائل الإعلام"

وأفاد مراسل إرنا من بكين، ان عقد هذا الملتقى يلعب دورا بارزا في تعزيز تبادل الرؤى والحوار الإعلامي الدولي، مما يؤدي بالتالي الى تعزيز الثقة والمصالح المتبادلة، والمساواة، والتنمية الجماعية المشتركة.

ويؤكد المشروع على النهوض بالتفاعل والتعاون الإعلامي والتقني، واستخدام التقنيات الحديثة في مجال التغطية الاعلامية، وتنفيذ المشاريع الإعلامية المشتركة، وتبادل الخبرات القائم على الثقة المتبادلة، وتبادل الزيارات بين الإعلاميين، وتعزيز العلاقات القائمة على الصداقة، بهدف المساعدة على تحقيق التنمية الدولية للمدن وبناء مجتمع أفضل.

واقيم الملتقى برعاية بلدية بكين وبالتعاون مع اتحاد المراسلين، ونقابة الدبلوماسية العامة في الصين، ودائرة الصحف المحلية، والإذاعة والتلفزيون في بكين، وبمشاركة وسائل اعلامية من 12 دولة بما فيها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وشاركت في الملتقى كل منإيران والبرازيل وكوبا وإثيوبيا واليابان ولاوس وتركيا ونيبال وباكستان وأوكرانيا وروسيا وفيتنام.

انتهى**أ م د