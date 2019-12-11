السفير بعيدي نجاد: "اوفكوم" اكدت استلامها شكوى ايران من القنوات المناهضة

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان هذه الهيئة كانت قد اعلنت استعدادها لدراسة شكوى ايران فور استلامها.

وكان السفير الايراني في لندن قد اعلن قبل 3 اسابيع بان السفارة وجهت رسالة رسمية الى "اوفكوم" تتضمن شكوى ضد القنوات "بي بي فارسي و"ايران انترناشنال" و"من و تو /انا وانت/" لتحريفها المغرض للحقائق خلال الاحداث الاخيرة في ايران والتحريض على العنف الواسع ضد المؤسسات المدنية في البلاد، ودعت السفارة هذه الهيئة لتنفيذ القانون بحق هذه القنوات.

يذكر ان الجماعات والقنوات المناهضة للجمهورية الاسلامية المقيمة في الخارج قد استغلت الاحتجاجات على رفع اسعار البنزين وحرضت مثيري الشغب للقيام باعمال شغب وفوضى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة ومهاجمة القوات الامنية والشرطية.

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