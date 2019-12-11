١٢‏/١٢‏/٢٠١٩ ١٢:٥٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83591182
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السفير بعيدي نجاد: اوفكوم تؤكد استلامها شكوى ايران من القنوات المناهضة

السفير بعيدي نجاد: اوفكوم تؤكد استلامها شكوى ايران من القنوات المناهضة

لندن / 12 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اعلن السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد بان الهيئة التنظيمية للاتصالات في بريطانيا (اوفكوم) اكدت استلامها شكوى ايران من القنوات الناطقة الفارسية المناهضة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان هذه الهيئة اعلنت استعدادها لدراسة شكوى ايران فور استلامها.

وكان السفير الايراني في لندن قد اعلن قبل 3 اسابيع بان السفارة وجهت رسالة رسمية الى "اوفكوم" تتضمن شكوى ضد القنوات "بي بي فارسي و"ايران انترناشنال" و"من و تو /انا وانت/" لتحريفها المغرض للحقائق خلال الاحداث الاخيرة في ايران والتحريض على العنف الواسع ضد المؤسسات المدنية في البلاد، داعية لتنفيذ القانون بحقها.

يذكر ان الجماعات والقنوات المناهضة المقيمة في الخارج قد استغلت الاحتجاجات على رفع اسعار البنزين وحرضت مثيري الشغب للقيام باعمال شغب وفوضى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة ومهاجمة القوات الامنية والشرطية.

انتهى ** 2342     

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