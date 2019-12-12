اكثر من مليوني شخص يعملون في حياكة السجاد في ايران

وقالت دستباك في تصريح للصحفيين الاربعاء على هامش انعقاد معرض السجاد اليدوي في همدان (غرب ايران)، انه يتم في ايران حياكة 3 ملايين و 500 الف متر مربع من السجاد سنويا.

واضافت، انه يمكن ايجاد اعلى قيمة مضافة باقل الاستثمارات في مجال حياكة السجاد ومنها حياكة السجاد اليدوي القادرة على ان تؤدي دورا مهما في اقتصاد البلاد في ظروف الحرب الاقتصادية.

واوضحت دستباك بان 80 بالمائة من انتاج السجاد اليدوي يصدر للخارج واضافت، لقد اجرينا محادثات مع 15 دولة لتنمية صادرات السجاد، ولو ازدهرت صادرات السجاد اليدوي الى الصين بصفتها ذات اقتصاد كبير فبامكان ذلك ان يؤدي الى اعطاء زخم كبير لهذا القطاع في البلاد.

واعتبرت ايران بانها اكبر منتج للسجاد في العالم وقد كانت قبل الحظر اكبر مصدر له ايضا.

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